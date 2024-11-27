20-е Межрегиональные соревнования по боксу начинаются сегодня и финишируют 30 ноября. Победители смогут претендовать на разряд КМС.

Сегодня, 27 ноября, в Омске стартует межрегиональный турнир по боксу памяти Александра Островского. Соревнования пройдут в центре единоборств и завершатся 30 ноября. Бои в 18 весовых категориях состоятся среди мужчин и женщин. Победители получат медали, дипломы и памятные подарки, а также право претендовать на разряд КМС.

Уточним, что соревнования памяти прославленного боксера, заслуженного мастера спорта России Александра Островского проводятся в Омске с 2004 года. Организаторы турнира – региональное Минспорта и Центр спортивной подготовки по боксу имени Алексея Тищенко.

В Омске сильны традиции этого вида спорта. В партнерстве с ОНПЗ при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» в регионе проводится чемпионат Сибири по боксу. Эти соревнования с полувековой историей посвящены памяти первого директора Омского нефтезавода Александра Малунцева.

– ОНПЗ на протяжении многих лет ведет системную работу по развитию спортивной инфраструктуры в Омской области. Наша цель – сделать здоровый образ жизни доступным для всех и вовлекать в него как можно больше людей, особенно молодое поколение. Приобщая молодежь к спорту, мы делаем важный вклад в будущее региона и страны, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отметил, что омская школа бокса воспитала не одно поколение чемпионов, которые добились успехов на мировом уровне. А благодаря поддержке ОНПЗ Омский регион имеет возможность принимать соревнования высокого уровня, а талантливые боксеры получают шанс заявить о себе и выступить на федеральных турнирах. Он подчеркнул, что это важно для спортивной карьеры.

В прошлом году участница чемпионата омичка Салтанат Меденова завоевала золото в своей весовой категории, а затем подтвердила лидерство на чемпионате России, одержав уверенную победу.