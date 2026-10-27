«Больше не ругайся»: омский комментатор вернулся в эфир после громкого скандала

Фото: 12 канал

Известный омский спортивный комментатор Максим Гречанин вернулся в эфир после большого перерыва. Вчера он откомментировал выездной матч «Авангарда» против московского «Динамо», завершившийся волевой победой «ястребов» в овертайме.

Возвращение эпатажного диктора омские болельщики встретили с восторгом. В соцсетях 12 канала зрители массово поддержали комментатора, отметив, что скучали по его эмоциям в эфире.

– Наконец-то убрали этих унылых комментаторов. Гречанин, с возвращением! Больше не ругайся, – написали омичи в комментариях к трансляции.

Напомним, что Гречанин пропал из трансляций после скандала, разгоревшегося в январе 2026 года, когда он допустил резкие высказывания в адрес юных хоккеистов из Казахстана в прямом эфире. В феврале суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей за унижение достоинства группы лиц по национальному признаку. Последний раз матч КХЛ с участием «ястребов» Максим отработал 8 января в Магнитогорске.

Отметим, что Максим Гречанин пришел на телевидение в 2016 году, победив в конкурсе «Охота на комментатора» в возрасте 27 лет, и с тех пор регулярно комментировал матчи омского «Авангарда». После инцидента его отстранили от работы.

Во время прямых эфиров матчей «Авангарда» на 12 канале транслировали комментаторов с федеральных каналов, однако это вызвало шквал негатива от омичей. После к микрофонам встали Антон Руднев и Роман Малевич, которого периодически подменял Василий Надточий.