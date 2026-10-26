Форвард «Авангарда» Волков готовится к долгожданному камбэку

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Нападающий омского «Авангарда» Александр Волков вместе с командой отправился на выездную серию игр. Хотя хоккеист все еще числится в списке травмированных, он уже возобновил тренировки в общей группе без каких-либо ограничений.

О близком возвращении нападающего ранее высказывался главный тренер «ястребов» Ги Буше. Наставник отметил, что Волков рвется в бой, но тренерский штаб и медики действуют с осторожностью.

Также тренер предупреждал, что после долгой паузы хоккеисту потребуется время, чтобы вернуть прежнюю скорость решений и работу ног. Отметим, что в текущем сезоне форвард из-за восстановления после операции еще не провел ни одного матча.

Выездная серия омской команды включает четыре встречи – против московского «Динамо», «Ак Барса», «Лады» и «Сочи». Первый поединок «ястребы» проведут в столице уже сегодня.