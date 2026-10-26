Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

«Металлург» продолжают захватывать экс-тренеры «Авангарда»

К штабу магнитогорцев присоединился Александр Завьялов.
Завьялов

Экс-тренер «Авангарда» Александр Завьялов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Специалист вошел в тренерский штаб команды и стал помощником главного тренера.

За свою тренерскую карьеру 56-летний Завьялов работал в штабах «Торпедо», «Ак Барса», «Трактора», «Нефтехимика», «Амура», «Сибири» и «Авангарда». В 2018 году вместе с казанским «Ак Барсом» он завоевал Кубок Гагарина. Омский клуб специалист покинул после завершения прошлого сезона из-за нехватки средств.

Напомним, что сейчас тренерский штаб «Металлурга» возглавляет Константин Шафранов, который в сезоне-2020/2021 работал в «Авангарде» помощником Боба Хартли. Руководство магнитогорцев доверило ему пост главного тренера после ухода Андрея Разина на фоне конфликтов с лидерами команды, в том числе с легендой омского хоккея Владимиром Ткачевым.

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·Спорт·Алексей Новиков

«Металлург» продолжают захватывать экс-тренеры «Авангарда»

К штабу магнитогорцев присоединился Александр Завьялов.
Завьялов

Экс-тренер «Авангарда» Александр Завьялов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Специалист вошел в тренерский штаб команды и стал помощником главного тренера.

За свою тренерскую карьеру 56-летний Завьялов работал в штабах «Торпедо», «Ак Барса», «Трактора», «Нефтехимика», «Амура», «Сибири» и «Авангарда». В 2018 году вместе с казанским «Ак Барсом» он завоевал Кубок Гагарина. Омский клуб специалист покинул после завершения прошлого сезона из-за нехватки средств.

Напомним, что сейчас тренерский штаб «Металлурга» возглавляет Константин Шафранов, который в сезоне-2020/2021 работал в «Авангарде» помощником Боба Хартли. Руководство магнитогорцев доверило ему пост главного тренера после ухода Андрея Разина на фоне конфликтов с лидерами команды, в том числе с легендой омского хоккея Владимиром Ткачевым.

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Рубрика - Спорт