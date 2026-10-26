«Первый блин комом»: Шлеменко уничтожили в Лас-Вегасе за один раунд

t.me/Shlemenko

В минувшую субботу, 24 октября, в Лас-Вегасе прошел турнир RAF 14 по вольной борьбе. В рамках соревнований Александр Шлеменко встретился с американским спортсменом Бренданом Алленом. Местный боец с первых минут завладел преимуществом и уже в первом раунде досрочно победил россиянина со счетом 10:0.

После поединка Шлеменко признался, что рассчитывал на победу, однако не расстроился из-за поражения.

– Дорогие друзья, вот и закончилось мое выступление. Первый блин, как я и переживал, оказался комом, но хочу сказать, что не считаю так, ни в коем случае не расстраиваюсь, получил огромный опыт, который, я уверен, поможет мне в ММА. И для меня самое крутое то, что я хотел побороться, и поборолся на таком крупном турнире в Лас-Вегасе, со своими детьми, которые меня выводили. По сути, получил все, что хотел, но по программе минимум, – заявил омский спортсмен в видео на его канале.

Боец отметил, что ему не хватило именно борцовского опыта. При этом спортсмен уверен, что теперь будет лучше подготовлен к следующему выступлению.

Напомним, перед боем Шлеменко особенно переживал из-за того, что представляет родной Омск. Он даже полностью изменил свою подготовку к турниру.