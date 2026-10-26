Шлеменко получил шанс на чемпионский пояс в бою с экс-бойцом UFC

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25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет турнир ACA 211, главным событием которого станет поединок Александра Шлеменко и Рамазана Эмеева. Бойцы встретятся за вакантный чемпионский пояс в среднем весе до 84 кг.

Для 42-летнего Шлеменко это будет очередной титульный поединок в карьере. Омич родился в Омске и начал профессионально выступать в ММА в 2004 году. За годы карьеры он успел завоевать чемпионский титул Bellator в среднем весе. Сейчас на счету Шлеменко 68 побед и 17 поражений.

Эмеев, в свою очередь, родился в Дагестане и дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2009 году. В 2017-м он стал бойцом UFC и выступал в организации до 2022 года. Всего на профессиональном уровне Эмеев одержал 23 победы и потерпел шесть поражений.

Напомним, что недавно Шлеменко попробовал себя и в другом виде единоборств. На турнире по вольной борьбе омич встретился с американским бойцом, которому досрочно уступил уже в первом раунде.