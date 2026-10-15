Омский боец Шлеменко вылетел на турнир в Лас-Вегас

Он дебютирует в борцовской лиге RAF.

t.me/Shlemenko

Вчера омский боец ММА Александр Шлеменко вылетел в США на турнир RAF 14. Соревнования пройдут 23 октября в Лас-Вегасе.

Омич дебютирует в борцовской лиге RAF. Он будет впервые соревноваться не по правилам смешанных единоборств, а в вольной борьбе.

– Поучаствовать в турнире по борьбе – это новый интересный опыт, и представлять Омск на таком событии – очень круто! – цитирует омича школа единоборств «ШТОРМ».

Отметим, что в в поездку Шлеменко взял с собой двух сыновей – Святослава и Александра.

Соперником россиянина станет американец Брендан Аллен. Он занимает 4-е место в рейтинге UFC в среднем весе. За карьеру в смешанных единоборствах он одержал 27 побед и потерпел 7 поражений.