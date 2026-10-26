«Авангард» попытается выбраться из качелей в матче с «Динамо»

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Сегодня, 26 октября, в Москве пройдет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Местное «Динамо» примет омский «Авангард». Встреча на льду «ВТБ Арены» начнется в 22:30 по омскому времени.

В КХЛ команды встречались 14 раз. На счету московского «Динамо» восемь побед, а «Авангард» выигрывал шесть матчей. При этом в прошлом сезоне омичи дважды обыграли бело-голубых – 7:4 и 4:1.

Отметим, что последний месяц «Авангард» лихорадило: восемь матчей подряд омичи чередовали победы с поражениями. При этом четыре проигрыша оказались разгромными – 1:5 от «Торпедо», «Металлурга» и «Барыса» и 0:4 от «Автомобилиста».

Затем эта серия прервалась, однако кардинальных изменений не произошло. Дома «ястребы» взяли реванш у «Автомобилиста» и по буллитам вырвали победу у «Трактора». Однако после этого уступили «Нефтехимику» – 2:3.