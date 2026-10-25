Экс-форвард «Авангарда» предрек Буше скорую отставку

hawk.ru

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Рыбин высказался о кризисном состоянии «Авангарда». Он отметил, что горизонтальный хоккей перестал приносить результат из-за изучения соперниками, частых потерь шайбы и проблем в обороне.

По его мнению, ожидания возвращения травмированных игроков не решают системных проблем, а клубу необходимо активнее привлекать молодежь из собственной академии по примеру других команд на фоне высоких физических нагрузок при плотном календаре.

– Думаю, в противном случае этот сезон может стать для Буше последним. У него созданы колоссальные условия для работы – такие возможности были, пожалуй, только у него и Хартли, – рассказал Рыбин в беседе с «Советским спортом».

Эксперт добавил, что регулярно следил за матчами клуба, а в прошедшей встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» соперник выглядел значительно свежее и заслуженно выиграл. По оценке бывшего игрока, эмоциональные споры с арбитрами больше не помогают, поэтому руководству и тренерскому штабу срочно требуются радикальные перемены для исправления ситуации на льду.