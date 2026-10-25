В день атаки беспилотников на Омск «Авангард» устроил чаепитие под открытым небом

Фото: t.me/omskheart

Перед выездными матчами хоккеисты омского «Авангарда» провели неформальное мероприятие в сквере «Сердце Омска», расположенном возле СКК имени Блинова. Команда собралась на открытом воздухе, чтобы совместить приятное с полезным – потренироваться, поесть и собрать удивленные взгляды омичей.

Игроки и тренерский штаб прогулялись по парковым дорожкам, пообщались в непринужденной обстановке за горячим чаем с пирогами, а также сыграли в баскетбол, настольный теннис и падел.

Событие произошло на фоне недавних происшествий в городе. Напомним, что в этот же день Омск подвергся атаке беспилотников, из-за чего вводился режим воздушной опасности.