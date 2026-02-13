Омского комментатора Гречанина оштрафовали за скандал в прямом эфире

Сам он на заседание суда не явился.

скрин 12 канал

Экс-комментатор 12 канала Максим Гречанин предстал в Куйбышевском районном суде Омска по делу о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

По данным суда, 5 января во время телефонного разговора в академии хоккея «Авангард» при включенном оборудовании для трансляции матча «Сибирь» – «Астана» Гречанин высказал негативные оценки в адрес казахстанских хоккеистов по национальному и региональному признаку.

На заседание он не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен. Изучив материалы дела, суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Максим Гречанин пришел на телевидение в 2016 году, победив в конкурсе «Охота на комментатора» в возрасте 27 лет, и с тех пор регулярно комментировал матчи омского «Авангарда». После инцидента его отстранили от работы. Во время прямых эфиров матчей «Авангарда» на 12 канале транслировали комментаторов с федеральных каналов, однако это вызвало шквал негатива от омичей.