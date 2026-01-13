Омского комментатора убрали с трансляции «Авангарда» после скандала

Это вызвало волну негодования среди телезрителей.

Сегодня, 13 января, трансляцию матча «Авангарда» против уфимского «Салавата Юлаева» на «12 канале» комментировать будет не привычный болельщикам Максим Гречанин, а комментаторы КХЛ Антон Климанов и Кирилл Фастовский. Такое решение приняли после инцидента с Гречаниным, который произошел в эфире.

В комментариях под постом телеканала о трансляции игры омичи массово высказываются за возвращение комментатора. По их словам, без него матч теряет эмоциональность и интерес, а некоторые зрители даже заявляют, что в противном случае перейдут на другие каналы.

– Без Макса это смотреть никто не будет. Макс – это единственная причина, по которой можно было терпеть рекламу, которая продолжалась, когда игра начиналась. И Макс хоть как-то спасал ваш канал. Теперь же удачи вам, – написал один из комментаторов.

Напомним, что омский спортивный комментатор Максим Гречанин позволил себе грубые и оскорбительные слова в адрес детской команды из Казахстана. После произошедшего Федерация хоккея России начала проверку.