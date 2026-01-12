Омск-Информ
Омский комментатор оскорбил юных казахстанских хоккеистов

Однако позже он заявил, что эти слова не должны были прозвучать.

Комментатор омского «Авангарда» Максим Гречанин оскорбил хоккеистов детской команды из Казахстана. Он использовал нецензурную лексику 5 января до начала матча, но его слова попали в трансляцию.

После этого, как сообщает казахстанский сайт shaiba.kz, Гречанин извинился за произошедшее.

– То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча «Астана» – «Сибирь», вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран, – позже заявил Гречанин.

После инцидента Федерация хоккея России начала проверку.

