Комментатор хоккейных матчей «Авангарда» может лишиться работы за длинный язык

Максим Гречанин пришел на телевидение в 2016 году, став победителем конкурса «Охота на комментатора».

скрин 12 канал

Два последних матча хоккейного клуба «Авангард» прошли без популярного комментатора Максима Гречанина, его убрали из эфира в связи с недавним инцидентом. Перед матчем «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске Гречанин позволил себе недопустимые высказывания в адрес хоккейной команды из Казахстана.

Сейчас под вопросом его дальнейшее сотрудничество с 12 каналом, сообщили «Омск-информу» сотрудники телекомпании, знакомые с ситуацией. В приемной генерального директора АО «Омские медиа» Артема Серова вежливо отказались от общения.

– Не комментируем, – сказали в 12 канале.

Среди омских болельщиков и фанатов «Авангарда» отношения к ситуации разные. Что касается непосредственно работы комментатора, то одна из давних болельщиц «ястребов» отметила высокий уровень Гречанина по сравнению с предшественниками.

– Первые годы – вообще отлично! Потом я отключила телевидение и смотрела только на «Кинопоиске». Иногда матчи смотрела у родителей, он начинал подбешивать «лирическими отступлениями», цитатами, шутками... Мама всегда говорила, что у него есть этот недостаток, но зато Максим всегда за нас и хорошо объясняет моменты. И потом, он же не как Губерниев, – отметила фанатка. – В плане именно комментирования хоккея, хода матча, пояснения отдельных ситуаций, нарушений и прочее он и правда хорош. Это просто другой уровень по сравнению с теми, кто был до него на омском телевидении. Они с Петром Смольниковым хоть еще и молодые, но такие приятные в общении, без заскоков, доброжелательные.

В свое время будущий комментатор не смог поступить на специальность «журналистика» на филфак ОмГУ и пошел в педуниверситет – учиться на преподавателя технологии. Получив диплом бакалавра и поработав немного в школе, Максим понял, что это совсем не его мечта, и пошел работать журналистом. До участия в конкурсе «Охота на комментатора» он пробовал силу в подобных конкурсах, проводившихся каналами «КХЛ-ТВ» и «Матч-ТВ».

Будут ли болельщики заступаться за комментатора, неизвестно. Многие считают, что время петиций уже прошло. Сам Гречанин после инцидента извинился за свое поведение.

– То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран, – заявил Гречанин.

Неосторожные высказывания комментатора получили широкий общественный резонанс по обе стороны границы и могут стоить ему карьеры. «Омск-информ» будет следить за развитием ситуации.