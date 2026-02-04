Омский телеканал снова сменил комментаторов хоккейных матчей «Авангарда»

Перемены начались после инцидента с Максимом Гречаниным.

hawk.ru

Вчера, 3 февраля, во время матча омского «Авангарда» с «Шанхай Дрэгонс» в прямом эфире «12 канала» работал новый дуэт телекомментаторов. Игру для зрителей вели Антон Руднев и Роман Малевич.

Оба специалиста имеют опыт работы в спортивной журналистике. Руднев занимает должность руководителя хоккейной редакции портала «Спортс», а в 2010-х годах он комментировал матчи «Авангарда» на радио «Спорт FM». Малевич, в свою очередь, известен работой в сфере радиовещания - в конце 2000-х он трудился на радиостанции «Европа Плюс».

Как уточнил Антон Руднев «Омск-информу», на данный момент он провел один матч, однако станет ли журналист постоянным комментатором - станет известно только со временем.

Отметим, что оба специалиста в 2016 году участвовали в финале конкурса «Охота на комментатора», организованного клубом «Авангард» вместе с «12 каналом». Руднев и Малевич вошли в тройку лучших, тогда как первое место занял Максим Гречанин, который до недавнего скандала комментировал матчи «Авангарда» на протяжении десяти сезонов.

Кроме того, в воскресенье, 1 февраля, Малевич также комментировал игру «Омских ястребов», заменив ранее упомянутого Гречанина.

Напомним, после ухода Гречанина матчи «Авангарда» на «12 канале» вели комментаторы КХЛ Антон Климанов и Кирилл Фастовский. Однако многие болельщики оказались недовольны новыми голосами и угрожали перейти на другие каналы.