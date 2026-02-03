Стремительный именинник спас «Авангард» в схватке с «Драконами»

Шайбы летели в ворота китайской команды с перерывом в 12 секунд.

hawk.ru

Сегодня, 4 февраля, на питерской «СКА Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и базирующимся в северной столице китайским клубом «Шанхайские драконы». Игра завершилась со счетом 3:5 в пользу омичей.

Уже на 6-й минуте первого периода голом отличился «усатый» форвард «Авангарда» Наиль Якупов. Через семь минут ответная шайба прилетела от «дракона» Троя Джозефса, однако уже через минуту омичи снова ушли вперед. Теперь отличился именинник Майкл Маклауд.

Второй период остался за китайской командой. Счет на 7 минуте сравнял Ник Меркли, а после в ворота омичей «добавил» Трой Джозефс, оформивший дубль в этом матче.

В начале третьего периода «Авангард» разогнался настолько, что смог «положить» две шайбы в ворота «Шанхайских драконов» за 12 секунд. Голы на 10-й минуте принадлежат Вячеславу Войнову и Майклу Маклауду. «Ястреб» из Канады также заработал дубль в этом матче. Пятый гол омичи забросили на последних секундах матча. Завершающим аккордом стала шайба Константина Окулова.

Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 5 февраля, в Омске. «Ястребы» сразятся с «Автомобилистом» в 19:30.