Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

«Верим друг в друга»: Ливо заявил об отсутствии нервозности в «Авангарде»

Нападающий верит в скорый взлет команды на четвертую строчку Востока.
Джошуа Ливо

Нападающий омского «Авангарда» Джошуа Ливо прокомментировал текущую ситуацию в команде и турбулентное положение «ястребов» в турнирной таблице Восточной конференции.

Форвард заявил, что в команде нет переживаний по поводу частых поражений. Важным шагом к перелому стала вчерашняя волевая победа над московским «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме.

– На Востоке все очень плотно. Пару побед – и мы можем подняться на место четвертое в конференции. Важная победа в Москве над «Динамо». Надо продолжать эту победную серию. Никакой нервозности в команде нет. Мы верим друг в друга. Знаем, что у нас хорошая команда. Слабый старт, но в последней паре матчей наша игра стала лучше. Думаю, камбэк с «Динамо» подтверждает мои слова, – подчеркнул Ливо.

Ранее победу «Авангарда» над московским «Динамо» прокомментировал главный тренер Ги Буше.

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«Верим друг в друга»: Ливо заявил об отсутствии нервозности в «Авангарде»

Нападающий верит в скорый взлет команды на четвертую строчку Востока.
Джошуа Ливо

Нападающий омского «Авангарда» Джошуа Ливо прокомментировал текущую ситуацию в команде и турбулентное положение «ястребов» в турнирной таблице Восточной конференции.

Форвард заявил, что в команде нет переживаний по поводу частых поражений. Важным шагом к перелому стала вчерашняя волевая победа над московским «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме.

– На Востоке все очень плотно. Пару побед – и мы можем подняться на место четвертое в конференции. Важная победа в Москве над «Динамо». Надо продолжать эту победную серию. Никакой нервозности в команде нет. Мы верим друг в друга. Знаем, что у нас хорошая команда. Слабый старт, но в последней паре матчей наша игра стала лучше. Думаю, камбэк с «Динамо» подтверждает мои слова, – подчеркнул Ливо.

Ранее победу «Авангарда» над московским «Динамо» прокомментировал главный тренер Ги Буше.

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Рубрика - Спорт