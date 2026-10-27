«Наш фирменный знак»: Буше объяснил волевой камбэк «Авангарда» в Москве

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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» со счетом 3:2. По ходу встречи «ястребы» уступали 0:2, но сумели совершить впечатляющий камбэк в третьем периоде и вырвать победу в овертайме.

По словам наставника, результат после первых двух отрезков не отражал реального положения дел на льду, но команда проявила силу духа, которая исторически является ее «фирменным знаком»

– Мы наработали на большее, и психологически было действительно непросто. Нам важно было продолжать давить и действовать агрессивно, независимо от того, какие цифры были на табло. Я считаю, нам это удалось сделать – в итоге мы нанесли 40 бросков по воротам противника. Проявили характер, и это был наш такой фирменный знак, команда, которая умеет показать свой характер, умеет проявить силу духа. На протяжении двух сезонов мы это активно показывали и сейчас, – подвел итоги встречи Буше.

Перелому в игре, по словам тренера, также способствовало возвращение в строй травмированных лидеров. В частности, выход на лед нападающего Александра Волкова вернул связке с Майклом Маклаудом необходимую агрессию в атаке, а восстановление ключевых защитников, включая капитана Дамира Шарипзянова, стабилизировало оборону.

Следующий матч выездной серии омичи проведут 28 октября в Казани против «Ак Барса».