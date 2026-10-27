«Авангард» совершил невероятный камбэк в Москве и одолел «Динамо»

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Вчера, 26 октября, омский «Авангард» вырвал победу в валидольном матче против московского «Динамо». Встреча закончилась со счетом 3:2.

Игра началась для омичей тяжело: в первом периоде москвичи реализовали большинство благодаря броску Игоря Ожиганова, а во втором отрезке Данил Давыдов удвоил преимущество хозяев.

Перелом наступил в третьем периоде. Сначала Михаил Гуляев сократил отставание, размочив счет. Затем, несмотря на серию удалений, за две минуты до сирены при игре в большинстве штаб заменил голкипера Михаила Просветова на шестого полевого игрока. За 25 секунд до конца основного времени капитан Дамир Шарипзянов сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время омичи дожали соперника: после передачи Василия Пономарева решающую шайбу забросил Майкл Маклауд, оформив победу «Авангарда» со счетом 3:2.

Следующий матч выездной серии омичи проведут в Казани против «Ак Барса» в среду, 28 октября.