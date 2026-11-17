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В Омской области вынесен приговор бывшему главному ветеринарному врачу крупного сельскохозяйственного предприятия. Большереченский районный суд признал женщину виновной в незаконном получении денег от поставщиков зоотоваров и медикаментов.

Как установили следствие и суд, преступная схема действовала с февраля 2020 по июнь 2024 года. За это время обвиняемая регулярно получала от представителей коммерческой организации крупные суммы за то, чтобы предприятие закупало ветеринарные препараты и изделия исключительно у этого поставщика. Общая сумма незаконных выплат составила 2,5 миллиона рублей.

В ходе судебного процесса подсудимая свою вину так и не признала.

Суд назначил экс-сотруднице сельхозпредприятия наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 5,1 миллиона рублей, а все полученные в виде подкупа средства суд постановил конфисковать в доход государства.