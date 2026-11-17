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В Омском районном суде стартовал процесс по громкому уголовному делу о подпольном производстве алкоголя на мощностях обанкротившегося ликеро-водочного завода «ОША». На скамье подсудимых оказался директор и единственный учредитель компании «Химснаб» Мишин Л. В., которого обвиняют в незаконном обороте спирта в особо крупном размере в составе группы лиц.

По версии следствия, подпольный бизнес процветал на протяжении трех лет – с 2022 по 2025 год. Предприниматель вместе с сообщниками организовал выпуск и хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без необходимой лицензии. Для этого использовались производственные площадки известного омского предприятия-банкрота ООО «ЛВЗ «ОША».

В ходе первого заседания подсудимый отверг все предъявленные ему обвинения и не признал свою вину. На следующем слушании сторона обвинения продолжит представлять суду собранные по делу доказательства.

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