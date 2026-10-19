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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске эвакуировали колледжи из-за подозрений в терактах

Здания учебных заведений проверяют.
Омский автотранспортный колледж

Сегодня в Омске эвакуировали сразу несколько учебных заведений. Занятия прервали в Омском технологическом, авиационном, автотранспортном и музыкально-педагогическом колледжах. Как сообщает «Омский новостной поезд», причиной стали сообщения о минировании.

Сейчас здания проверяют правоохранители. Были ли сообщения ложными, пока неизвестно.

Отметим, что на позапрошлой неделе в Омске эвакуировали железнодорожный вокзал. Причиной стало также анонимное сообщение о минировании. Однако ничего опасного там не нашли.

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·Происшествия·Андрей Андреев

В Омске эвакуировали колледжи из-за подозрений в терактах

Здания учебных заведений проверяют.
Омский автотранспортный колледж

Сегодня в Омске эвакуировали сразу несколько учебных заведений. Занятия прервали в Омском технологическом, авиационном, автотранспортном и музыкально-педагогическом колледжах. Как сообщает «Омский новостной поезд», причиной стали сообщения о минировании.

Сейчас здания проверяют правоохранители. Были ли сообщения ложными, пока неизвестно.

Отметим, что на позапрошлой неделе в Омске эвакуировали железнодорожный вокзал. Причиной стало также анонимное сообщение о минировании. Однако ничего опасного там не нашли.

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Рубрика - Происшествия