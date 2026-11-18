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Омичи за девять месяцев 2026 года заметно налегли на сладкую молочку. По данным компании «Логика молока», в Омске продали 47 тонн творожных сырков – сразу на 52 % больше, чем годом ранее. По России показатель вырос еще сильнее: 3,5 тыс. тонн и плюс 84 %.

Питьевые йогурты в городе разошлись тиражом в 461 тонну, прибавив 26 %. По стране рост скромнее – 15 %.

Ложковые йогурты в Омске тоже в плюсе: 339 тонн и рост на 11 %. В целом по России этот сегмент подрос на 9 %.