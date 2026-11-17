avito.ru

В Омске почти вдвое снизили цену на целый завод по производству гофрокартона. Если год назад за промышленный комплекс просили 255 млн рублей, то теперь его готовы продать за 145 млн. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте недвижимости.

Речь идет о действующем предприятии в Кировском административном округе. Общая площадь расположенных на его территории зданий составляет 8,4 тыс. кв. метров, а самого земельного участка – 14,3 тыс. кв. метров.

Покупателю предлагают не просто производственную базу, а готовый бизнес с оборудованием, отлаженными технологиями и квалифицированным персоналом. Завод специализируется на выпуске гофрокартона разных видов, гофроящиков и упаковки, в том числе с флексографической печатью. Заявленная производственная мощность предприятия составляет 3 млн квадратных метров гофрокартона в месяц.

На территории комплекса расположены производственный корпус площадью 3,3 тыс. кв. метров, три склада общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров, офисные помещения на 530 кв. метров и гараж. Кроме того, на заводе запустили новую производственную линию.

Предприятие располагает собственной газовой котельной мощностью 1,5 МВт, электроснабжением на 400 кВт, а также подключено к городским сетям водоснабжения и канализации. Для транспортировки продукции предусмотрены автомобильные подъезды и железнодорожные пути.

По информации продавца, производство полностью укомплектовано необходимым оборудованием, все технологические процессы отлажены. Будущему владельцу также обещают передать наработанный рынок сбыта. При этом собственник допускает возможность отдельной продажи оборудования и недвижимости, а с потенциальными покупателями готов обсуждать дополнительное снижение цены.