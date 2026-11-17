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В следующем году РЖД планируют предоставить пассажирам возможность оплачивать билеты на поезда дальнего следования цифровыми рублями. Как сообщил замгендиректора компании Иван Колесников нововведение будет доступно как при покупке в кассах, так и через интернет.

– Рассчитываем, что это произойдет в следующем году. Сейчас мы отлаживаем систему, учитывая специфику билетов дальнего следования, в том числе их возврат и оформление сразу нескольких услуг в одном заказе, – цитирует Колесникова РИА Новости.

Отметим, что на сегодняшний день цифровыми рублями можно оплатить билеты на поезда дальнего следования только при заказе по телефону. С сентября РЖД распространили этот способ оплаты и на пригородные электрички. Также компания проводит тестирование расчетов цифровыми рублями за услуги на железнодорожных вокзалах.