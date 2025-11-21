На окраине Омска за 255 миллионов продают действующий завод

На продажу выставлен завод, расположенный по адресу: ул. 3-я Автомобильная, 3, в Кировском округе. Соответствующая информация опубликована на популярных сайтах объявлений.
Предприятие специализируется на выпуске гофрокартона, картонных коробок различного типа и размеров, а также сопутствующих упаковочных материалов.
Завод располагает производственной площадкой общей площадью 14 тыс. кв. метров, на которой находятся производственные помещения, склады, офисные здания и гаражи. Общая площадь строений превышает 8 тыс. кв. метров. Для удобства подъезда предусмотрены автомобильные дороги и железнодорожные подъездные пути.
Ежемесячная производительность предприятия достигает 3 миллионов квадратных метров гофрокартона различной плотности и цвета, включая продукцию с нанесенной печатью методом флексографии.
Инфраструктура производства оборудована автономной газоснабжающей системой отопления мощностью 1,5 МВт, обеспечена электроэнергия в объеме 400 кВт, имеется подключение к городским сетям водоснабжения и канализации.
Объект предлагается приобрести за 255 млн рублей. Отметим, что завод был выставлен на продажу еще летом этого года, однако тогда его цена была выше – ранее производственный комплекс оценили в 300 млн рублей.