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Омичи обратились в соцсетях к городским властям с просьбой ускорить строительство дороги-дублера улицы Воровского. По словам горожан, трасса предусмотрена генеральным планом, но ждать ее реализации до 2040 года слишком долго.

– Движение по улице Воровского очень активное, особенно в теплый период года, когда наступает дачный сезон. Очень часто случаются пробки, особенно на участке перед перекрестком возле остановки «Кинотеатр «Мир», – рассказали омичи.

В администрации Омска подтвердили, что возведение дороги на этом участке действительно закреплено в генплане и утвержденном проекте планировки территории. Однако в ближайшее время приступить к работам не получится из-за отсутствия средств.

– К сожалению, финансирование на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ данной дороги бюджетом города на текущий год и плановый период до 2028 года не предусмотрено. Рассмотрение вопроса возможно в последующие годы с учетом приоритетности задач развития транспортной инфраструктуры и возможностей местного бюджета, – сообщили в мэрии.

Напомним, ранее в администрации рассказали о планах по обновлению действующей дорожной сети. В частности, на продолжение ремонта улицы Красный Путь и проспекта Маркса в проекте бюджета Омска на 2027 год заложили 61 млн рублей.