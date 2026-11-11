В Омске продолжат ремонтировать центральные улицы: куда пойдут деньги

Фото: пресс-служба мэрии

Директор департамента финансов мэрии Омска Ольга Илютикова рассказала о планах по развитию дорожной инфраструктуры в городе. Для продолжения ремонта улицы Красный Путь и проспекта Маркса в бюджете заложено 61 млн рублей, сообщила чиновница на пресс-конференции, посвященной бюджету Омска на 2027 год. Власти рассчитывают на софинансирование из федерального и регионального бюджетов.

Помимо этого, в бюджете предусмотрены средства на проектные работы по строительству транспортной развязки в районе метромоста в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красного Пути. Проектирование этого участка стартовало еще в 2025 году. Согласно техническому заданию, двухполосный объект протяженностью 400 метров соединит и разгрузит центральные улицы и выезд с моста. Разработку проектной документации оценили в 13,5 млн рублей.

Также средства направят на новый переход в микрорайоне Амурский-2. Он призван решить проблему жителей жилмассива, расположенного севернее железной дороги. Ранее из-за закрытия прохода омичи оказались отрезаны от крупного торгового центра, школ и детских садов.

Отдельное внимание уделено муниципальному дорожному фонду, средства которого расходуются не только на текущее содержание трасс, но и на обустройство проездов и тротуаров. На реализацию программы «Дорога к дому» в проекте заложено 200 млн рублей. За счет этих средств приведут в порядок около 80 дворовых проездов, отобранных по итогам рейтингового голосования местных жителей.