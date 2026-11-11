Мэрия Омска пообещала проверить необходимость выделенки на Красном Пути

Фото: Omskinform.ru

Утренние пробки на улице Красный Путь подтолкнули омичку обратиться к городским властям с предложением изменить организацию движения. Женщина считает, что на участке от остановки «Аграрный университет» до «Городка водников» необходимо обустроить выделенную полосу для общественного транспорта. Свою позицию она изложила в эмоциональном посте во «ВКонтакте».

– Почему я утром должна тратить 20 минут на участок от «Аграрного» до «Водников»? Где выделенка? – возмутилась омичка.

В мэрии заявили, что возможность обустройства специальной полосы для автобусов на этом отрезке изучат в следующем году. Таким образом, окончательного решения по инициативе пока нет.

Напомним, что это не первое обращение омичей к городским властям по поводу транспортной ситуации. Ранее жители жаловались на слишком короткое время бесплатной парковки в центре Омска.