На Красном Пути в Омске могут вернуть выделенки для автобусов

Фото: макс-канал Сергея Шелеста

Мэрия Омска рассмотрит создание выделенной полосы для автобусов на Красном Пути – на участке от Аграрного университета до городка Водников. С такой просьбой к властям обратились сами горожане.

По жалобам омичей в соцсетях, утром автобусы и другой общественный транспорт преодолевают этот отрезок примерно за 20 минут. По мнению пассажиров, исправить ситуацию могла бы отдельная полоса для общественного транспорта.

Отметим, что выделенные полосы в Омске уже работают на некоторых участках Красного Пути, улиц Гагарина, Интернациональной, Богдана Хмельницкого и других.

Отметим, что выделенные полосы для общественного транспорта на улице Красный Путь, от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровской до остановки «Ул. Рабиновича» в направлении центра, сделали в Омске в октябре 2020 года. Это сразу же вызвало недовольство у автомобилистов. В декабре 2024 года выделенки, к радости водителей личных авто, отменили из-за пробок после перекрытия на ремонт моста у Телецентра.