Теплая зима подставила омских медведей: косолапые не могут уснуть и страдают от бессонницы

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В Большереченском зоопарке Омской области животные не могут перейти к зимнему сну из-за аномально теплой погоды. Несмотря на приближение середины ноября, зима так и не наступила. Об этом рассказали сотрудники зверинца.

– У нас такая погода, что чуть ли почки не распускаются. Снега нет, зимой пока не пахнет. Даже Кроха, которая всегда ложится спать рано и самой первой, еще не может задремать. Она много времени проводит в домике, но каждый день выходит. Соня и Фома вопреки обыкновению вялые, даже бодрый Макар уже не активен, как раньше. Маша и Малыш тоже предпочитают в основном лежать. Все уже очень вялые. Немного оживляются лишь во время обеда, – сообщили в зоопарке порталу «СуперОмск».

Несмотря на сонливость, рацион хищников не сокращают: усиленное питание помогает им накопить жир перед долгим отдыхом. По словам работников, звери уже и так напоминают пушистые шарики, а Фома, судя по фотографии, обзавелся по-настоящему округлыми формами.

Причина такого состояния – слишком высокая для сезона температура воздуха. Уснуть животным мешает тепло, поэтому все они пребывают в настоящей фрустрации и ждут похолодания.

Как только ударят морозы, медведи смогут наконец улечься и проспать всю зиму. Пока же сотрудникам зоопарка остается лишь наблюдать за питомцами и надеяться на скорое наступление настоящей зимы.