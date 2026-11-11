В мэрии рассказали, почему «встал» ремонт Комсомольского моста в центре Омска

Omskinform.ru

В городской администрации объяснили причины, по которым не получило финансирования масштабное обновление Комсомольского моста. По словам директора департамента финансов мэрии Ольги Илютиковой, на эти цели требуется крупная сумма, поэтому городские власти рассчитывают на привлечение федеральных субсидий.

– На ремонт Комсомольского моста средства мы не предусматривали, потому что мы понимаем, что объем средств, который требуется для его ремонта, достаточно большой. Поэтому мы продолжаем работу по привлечению средств федерального бюджета, – рассказала Илютикова на пресс-конференции, посвященной бюджету Омска.

Чиновница отметила, что в настоящий момент увязывать деньги в бюджете без открытых отборов и утвержденных документов вышестоящих инстанций нецелесообразно. В связи с этим профильные ведомства решили направить текущие ресурсы на востребованные дорожные работы, а долю софинансирования заложат сразу после объявления федеральных отборов.

– Мы решили на сегодняшний день все-таки задействовать эти средства лучше в ремонте дорог текущих, и потом уже, в случае издания нормативных документов и вышестоящего объявления, мы будем уже предусматривать долю софинансирования на ремонт Комсомольского моста, – добавила Илютикова.

Напомним, что проектная документация на капитальный ремонт переправы уже прошла государственную экспертизу, а предварительная стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд рублей. Ожидается, что после старта работ и выделения средств объект закроют на ремонт ориентировочно на год.

Обследование моста было выполнено по заказу департамента строительства специалистами АО «СибНИТ». По итогам проверки эксперты пришли к выводу, что состояние сооружения не соответствует нормативным требованиям. Для восстановления был разработан проект капитального ремонта. Специалистам предстоит полное обновление большинства конструктивных элементов моста.