В Омской области двух медиков удостоили почетного звания

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Сегодня, 11 ноября, губернатор Виталий Хоценко вручил жителям Омской области государственные награды и почетные звания. Среди награжденных – двое медиков, которые получили звание «Заслуженный работник здравоохранения Омской области», сообщили в региональном Минздраве.

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ольга Назарова в профессии уже 37 лет. При Назаровой в центре внедрили ПЦР-диагностику ВИЧ-инфекции, а также методы диагностики инфекции, вызванной COVID-19.

Второе звание досталось Евгении Козуб – главной медицинской сестре общебольничного медицинского персонала Клинического онкологического диспансера. В медицине она 33 года, из них три – в онкодиспансере. Козуб окончила Омское медучилище № 4, имеет высшее юридическое образование, а в 2014 году прошла обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

У Козуб высшая квалификационная категория по организации сестринского дела, есть и нагрудный знак «Отличник здравоохранения».