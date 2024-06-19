Операция заняла чуть более 30 минут, а пациент начал самостоятельно ходить уже через неделю.

Операция заняла чуть более 30 минут, а пациент начал самостоятельно ходить уже через неделю.

Травматологи БСМП № 1 за короткий срок поставили на ноги пациента с тяжелым переломом таза. Врачи впервые провели операцию по новой методике, сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

Стоит отметить, что для скрепления костей использовали всего один специальный имплантат. В настоящий момент самочувствие мужчины хорошее, он самостоятельно ходит и уже выписался домой.

– Это имплант в виде стержня, которому мы предали нужную форму перед тем, как установить. Операция заняла чуть более 30 минут, имплант мы установили через два небольших разреза, – рассказал заведующий отделением травматологии БСМП № 1 Олег Козарь.

Ранее в случае подобной травмы медики устанавливали аппарат внешней фиксации, впоследствии пациент был обездвижен около двух месяцев. Также проводили полостную операцию, в ходе которой пластины скрепляли винтами. В обоих случаях, требовалось долгое лечение и реабилитация. Но благодаря новой методике можно начать самостоятельно ходить уже в течение недели.