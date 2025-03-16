Хирурги Клинического медико-хирургического центра проводят высокотехнологичные операции.

Медики Клинического медико-хирургического центра научились проводить малотравматичные урологические операции и успешно помогают пациентам в том числе в борьбе с бесплодием.

Часто мужчины до последнего откладывают визит к врачу. Однако чем раньше будет поставлен диагноз и назначено грамотное лечение, тем больше шансов быстро и безболезненно справиться с проблемой.

– Многие заболевания протекают почти бессимптомно и долгое время могут не беспокоить. После 40 лет важно раз в год посещать уролога, который проведет диагностику и при необходимости назначит обследование и последующее лечение, – заявил заведующий урологическим отделением Клинического медико-хирургического центра Евгений Репин.

При лечении мужских заболеваний акцент делается на малотравматичные инструментальные манипуляции, особенно если речь идет о новообразованиях. Эти техники позволяют пациенту быстрее восстановиться после вмешательства и свести к минимуму неприятные ощущения после операции. А потом успешно реабилитироваться и жить обычной жизнью.

В последние годы врачи отделения активно занимаются лечением эректильной дисфункции и мужского бесплодия.

– В 70 % случаев нам удается решить эту проблему и помочь парам получить желанную беременность в естественном цикле либо в программе вспомогательных репродуктивных технологий, – подчеркнул медик.

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