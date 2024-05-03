Центр высокотехнологичного протезирования откроется в начале 2025 года. Здесь будут оперировать тяжелораненых бойцов со всей Сибири и Урала.

Центр высокотехнологичного протезирования откроется в начале 2025 года. Здесь будут оперировать тяжелораненых бойцов со всей Сибири и Урала.

В начале 2025 года в Омске начнет работу Центр высокотехнологичного протезирования, который станет филиалом Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), сообщил губернатор Виталий Хоценко. Планы организации нового медучреждения он обсудил с гендиректором ФГУП «ЦИТО» Виктором Спектором.

– Здесь будет оказываться помощь ребятам, которые получили тяжелые ранения, защищая Родину в зоне СВО. Планируем, что в омском филиале ЦИТО будут проходить реабилитацию не только омичи, но и бойцы со всей Сибири и Урала. Планируем открытие центра в начале следующего года, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

На полях Петербургского международного экономического форума, который состоится в июне, будет подписано соответствующее соглашение между Омской областью, фондом «Защитники Отечества» и ЦИТО.

Центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранения в зоне СВО, через несколько месяцев откроется в Ленинградской области. Там будут предоставлять услуги первичного, вторичного протезирования верхних и нижних конечностей, а также мероприятия по адаптации и возвращению раненых бойцов в обычную жизнь. Центр будет принимать от 800 до 1000 человек в год. Судя по всему, в Омске запустят подобный центр.