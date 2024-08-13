Омск-Информ
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·Общество

Горожане подарили Минобороны 10 ружей.
Сотрудники Росгвардии рассказали омским владельцам оружия о возможности пожертвовать его для нужд Министерства обороны. В результате горожане сдали 10 гладкоствольных ружей.
– Основная цель использования переданного гражданами оружия – защита населения и объектов от нападения беспилотных летательных аппаратов, – сообщили в Росгвардии.
Отметим, что передавать оружие для нужд специальной военной операции можно не только в Омске, но и в каждом из 32 районов. Сделать это могут даже те владельцы, оружие которых изъято и находится на хранении.
·Общество

Горожане подарили Минобороны 10 ружей.
Сотрудники Росгвардии рассказали омским владельцам оружия о возможности пожертвовать его для нужд Министерства обороны. В результате горожане сдали 10 гладкоствольных ружей.
– Основная цель использования переданного гражданами оружия – защита населения и объектов от нападения беспилотных летательных аппаратов, – сообщили в Росгвардии.
Отметим, что передавать оружие для нужд специальной военной операции можно не только в Омске, но и в каждом из 32 районов. Сделать это могут даже те владельцы, оружие которых изъято и находится на хранении.