Омск-Информ
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·Общество

Из тысячи выпускников военных училищ всего один удостаивается такой чести. Николай Сергиенко среди лучших.

Участники программы «Время героев» пошли посвящение в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Среди тех, кто удостоился такой чести – омич Николай Сергиенко. Он будет учиться на кадровой программе, рассчитанной развитие участников специальной военной операции.

Как отметил начальник Военной академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, из тысячи выпускников военных училищ такой чести удостаивается всего один.

– Эта работа и объем знаний, который вам необходимо освоить – это колоссальный труд. От того, как вы его сделаете, будет зависеть и ваше будущее и, самое главное, будущее государства, – подчеркнул военный.

Николай Сергиенко окончил Омскую кадетскую школу № 9. В 2006 году стал выпускником Новосибирского высшего военного командного училища. Военный хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.

Программа «Время героев», в которой примет участие Николай, запущена для участников СВО по поручению президента страны Владимира Путина. Обучение ведется по стандартам Высшей школы государственного управления.

·Общество

Из тысячи выпускников военных училищ всего один удостаивается такой чести. Николай Сергиенко среди лучших.

Участники программы «Время героев» пошли посвящение в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Среди тех, кто удостоился такой чести – омич Николай Сергиенко. Он будет учиться на кадровой программе, рассчитанной развитие участников специальной военной операции.

Как отметил начальник Военной академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, из тысячи выпускников военных училищ такой чести удостаивается всего один.

– Эта работа и объем знаний, который вам необходимо освоить – это колоссальный труд. От того, как вы его сделаете, будет зависеть и ваше будущее и, самое главное, будущее государства, – подчеркнул военный.

Николай Сергиенко окончил Омскую кадетскую школу № 9. В 2006 году стал выпускником Новосибирского высшего военного командного училища. Военный хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.

Программа «Время героев», в которой примет участие Николай, запущена для участников СВО по поручению президента страны Владимира Путина. Обучение ведется по стандартам Высшей школы государственного управления.