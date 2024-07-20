Из тысячи выпускников военных училищ всего один удостаивается такой чести. Николай Сергиенко среди лучших.

Участники программы «Время героев» пошли посвящение в слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Среди тех, кто удостоился такой чести – омич Николай Сергиенко. Он будет учиться на кадровой программе, рассчитанной развитие участников специальной военной операции.

Как отметил начальник Военной академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, из тысячи выпускников военных училищ такой чести удостаивается всего один.

– Эта работа и объем знаний, который вам необходимо освоить – это колоссальный труд. От того, как вы его сделаете, будет зависеть и ваше будущее и, самое главное, будущее государства, – подчеркнул военный.

Николай Сергиенко окончил Омскую кадетскую школу № 9. В 2006 году стал выпускником Новосибирского высшего военного командного училища. Военный хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.

Программа «Время героев», в которой примет участие Николай, запущена для участников СВО по поручению президента страны Владимира Путина. Обучение ведется по стандартам Высшей школы государственного управления.