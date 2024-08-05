Омск-Информ
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·Общество

Круг мер социальной поддержки бойцов и их близких будет расширен, заявил губернатор.

Семьи участников СВО из Омской области получили право на внеочередное медицинское обслуживание. Соответствующее постановление правительства региона утвердил губернатор Виталий Хоценко.

– Приняли решение о гарантированном внеочередном медицинском обслуживании членов семей участников СВО. Расширять круг мер социальной поддержки наших бойцов и их близких продолжим, – заявил глава региона.

На сегодняшний день в Омской области действуют около 30 различных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Приоритетное медицинское сопровождение станет неотъемлемой частью социальной защиты военнослужащих и их близких. Организовать этот процесс власти региона поручили Минздраву и Омскому филиалу фонда «Защитники Отечества».

·Общество

Круг мер социальной поддержки бойцов и их близких будет расширен, заявил губернатор.

Семьи участников СВО из Омской области получили право на внеочередное медицинское обслуживание. Соответствующее постановление правительства региона утвердил губернатор Виталий Хоценко.

– Приняли решение о гарантированном внеочередном медицинском обслуживании членов семей участников СВО. Расширять круг мер социальной поддержки наших бойцов и их близких продолжим, – заявил глава региона.

На сегодняшний день в Омской области действуют около 30 различных мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Приоритетное медицинское сопровождение станет неотъемлемой частью социальной защиты военнослужащих и их близких. Организовать этот процесс власти региона поручили Минздраву и Омскому филиалу фонда «Защитники Отечества».