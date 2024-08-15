На суде поджигатель заявил, что совершал диверсии для устрашения населения.

Военный апелляционный суд, дислоцированный в Москве, рассмотрел апелляцию на приговор 1-го Восточного окружного военного суда по уголовному делу жителя Омска Антона Смольянинова. В ноябре 2022 года мужчина совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории города.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 205 УК РФ (поджог, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), расследовали представители регионального УФСБ. На следствии Смольянинов заявил, что совершал свои диверсии для устрашения населения Омской области, а также хотел повлиять на решение властей о прекращении специальной военной операции на Украине.

Суд первой инстанции приговорил омича к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, он вступил в законную силу.