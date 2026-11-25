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В Октябрьском округе Омска определили площадки для продажи новогодних деревьев. Всего в этом году будут работать 9 торговых точек: пять из них откроются по договорам аренды с окружной администрацией, еще четыре разместятся рядом с торговыми комплексами.

По договорам аренды елочные базары откроют по адресам: ул. Кирова, 10; ул. Кирова, 16/3; проспект Космический, 14А; проспект Космический, 26А и ул. 75-й Гв. Бригады, 18. На территориях третьих лиц точки появятся на ул. Масленникова, 179; проспекте Космическом, 52; ул. 75-й Гв. Бригады, 1Г и проспекте Космическом, 17Б.

С 1 декабря 2026 года специалисты начнут ежедневно проверять торговые точки, чтобы пресекать нелегальные продажи. Как сообщил начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа Виктор Колобков, легальные площадки обязаны соответствовать утвержденной схеме и поддерживать чистоту в радиусе 50 метров с регулярным вывозом мусора.

За незаконную торговлю хвойными деревьями, их сбыт, покупку или самовольную рубку предусмотрены штрафы от 3 тысяч до 700 тысяч рублей. За причинение значительного ущерба лесному хозяйству нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет. Санитарное состояние площадок специалисты округа будут контролировать постоянно.

Ранее адреса елочных базаров определили в Кировском округе Омска.