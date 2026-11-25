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Лесные хозяйства региона приступили к подготовке новогодних деревьев. Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, в этом году к праздникам планируют заготовить свыше 7 тысяч сосен.

Заготовка идет во время рубок ухода в молодых лесах. Специалисты прореживают слишком густые участки, чтобы дать оставшимся деревьям больше света и простора для роста. После этого подготовленные сосны отправляются в продажу.

В ведомстве напомнили о запрете на незаконную вырубку хвойных деревьев. За самовольную рубку предусмотрен штраф от 3 тысяч рублей и компенсация ущерба – порядка 2,5 тысячи рублей за дерево. Если сумма ущерба окажется больше 5 тысяч рублей, нарушителю может грозить уголовная ответственность.

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