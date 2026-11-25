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В омском минздраве уточнили состояние людей, попавших в аварию с пассажирским автобусом № 45 накануне вечером на улице Мельничной. Ранее сообщалось о шести пострадавших: женщины 20, 22 и 50 лет, две 15- и 16-летние девочки и 15-летний мальчик.

По данным пресс-службы ведомства, медики осмотрели всех обратившихся и оказали необходимую помощь.

– Все пострадавшие после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой, в госпитализации никто не нуждался, – сообщили в минздраве.

Напомним, что в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. По предварительным данным, погибший водитель легковой машины, выехавшей на встречную полосу, ранее был лишен водительских прав.