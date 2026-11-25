Фото: Пресс-служба МегаФона

На «Розе Хутор» 5G МегаФона заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. Курорт, где проложено около 105 километров горнолыжных трасс, особенно популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской и Свердловской областей, свидетельствует big data оператора.

На «Манжероке» сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы. Курорт активно развивается: за последний год протяженность его трасс выросла до 81 километра. Теперь по протяженности трасс он уступает в России только «Розе Хутор». Чаще всего сюда приезжают москвичи и петербуржцы, а также жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Омичи активно увлекаются горнолыжным спортом и охотно исследуют российские курорты, однако в этом году направления Краснодарского края выбирали в 1,5 раза чаще, чем «Манжерок». В общем рейтинге туристов из Сибири, посетивших «Розу Хутор», жители Омской области вошли в топ-3, уступив только новосибирцам и кемеровчанам.

Для запуска 5G инженеры МегаФона задействовали дополнительный высокочастотный диапазон и провели рефарминг – перераспределили часть частот LTE в пользу сети пятого поколения. Это позволило увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с большим числом пользователей. Это особенно актуально в моменты пиковой нагрузки, когда одновременно работают тысячи мобильных устройств.

– Горы – одна из самых сложных территорий для развития мобильной связи. При этом требования туристов к качеству интернета здесь ничуть не ниже, чем в городах. Сегодня мало просто совершить звонок с вершины – люди хотят делиться впечатлениями в реальном времени, вести трансляции прямо со склонов и пользоваться интернетом без перебоев в местах массового скопления туристов, – отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин.

Фото: Пресс-служба МегаФона