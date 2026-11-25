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Для зимнего содержания новых благоустроенных пространств в центре Омска, в том числе набережной, власти специально закупили четыре единицы специальной техники. Это малогабаритные универсальные коммунальные машины, которые можно будет использовать и летом, сообщил замдиректора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин.

Ранее стало известно, что на закупку спецтехники направят 45 млн рублей. Планировалось купить три машины УКМ-2500М, каждая из которых оснащена вакуумно-уборочным, подметально-уборочным, пескоразбрасывающим и поливомоечным оборудованием. Четвертым стал мини-погрузчик. Там, где не сможет пройти спецтехника, уборку будут вести рабочие. Сейчас формируются бригады.

Как сообщил замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов, закупки техники для нужд города продолжатся. К концу декабря в Омск придут новые машины, которые запустят в эксплуатацию после новогодних праздников.

– На 2027 год мы приобретаем свыше 25 единиц техники. – Основная часть комбинированная, то есть ее можно использовать как летом, так и зимой, – отметил Сабитов.

Напомним, этим летом власти Омска всерьез взялись за благоустройство набережных. Работы провели около парка «Зеленый остров» и Омской крепости, где построили огромный светомузыкальный фонтанный комплекс. Также в городе обновили пляж «Центральный-2» и площадь Бухгольца.