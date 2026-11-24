Благоустройство набережной Иртыша в Омске продолжится в 2027 году. На ежегодной прямой линии 24 ноября губернатор Виталий Хоценко сообщил, что работы планируют довести до Ленинградского моста и соединить территорию с Любинским проспектом.

Самым сложным проектом глава региона назвал Омскую крепость. Работы там начались в начале марта, а объект сдали в конце августа. На площадке круглосуточно трудились более тысячи человек, в команде рабочих были представители разных стран.

Площадь возле Омской крепости со светомузыкальным фонтаном нужно было открыть к форуму России и Казахстана. Дату форума переносили несколько раз – сначала он был намечен на конец октября, затем на сентябрь, потом на август и в итоге на июль. До конца июля завершить работы не успели.

Официальное открытие площади со светомузыкальным фонтаном состоялось 28 августа.

Напомним, что проект комплексного благоустройства территории «Омской крепости» представили в марте нынешнего года, а концепцию разработало международное бюро J. K. Wiedemann. Изначально масштабную стройку планировали завершить к приезду делегаций на российско-казахстанский форум, однако сроки сдвинулись.