Фото: мэрия Омска

В Омске одобрили концепцию экопарка в микрорайоне «Снегири». Проект благоустройства городского леса на улице Светловской представила компания «Догма-Омск».

Ранее эту концепцию уже рассматривали на архитектурно-градостроительном совете, но тогда документ отправили на доработку. Теперь проект одобрили, дальше его представят на областном градсовете.

Экопарк будут создавать поэтапно. Сначала появятся входная группа в экостиле, асфальтированная парковка, павильон, модульный уличный кинотеатр, площадка с новогодней елью, детская площадка, качели, площадка для выгула собак и контейнерная площадка.

На втором этапе обустроят многофункциональную спортивную площадку и павильон-кофейню. Третий этап – прогулочная территория с лавочками и входная арка со стороны Сибирского проспекта.