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С начала года «Тепловая компания» уложила асфальт на 922 участках в Омске. Покрытие восстанавливали там, где вскрывали грунт ради замены и ремонта трубопроводов, сообщили на предприятии.

За год компания заменила больше 32 км тепловых сетей и свыше 6 км теплоизоляции, установила 680 единиц арматуры и отремонтировала 114 тепловых камер. На участках раскопок выполнено более 850 обратных засыпок. Восстановление идет в несколько этапов: сначала засыпка и уплотнение грунта, потом подготовка основания, а уже затем укладка асфальта.

На предприятии составили план-график завершения благоустройства. Ежедневно на объекты выходят ремонтные бригады и спецтехника.

– Хороший ремонт – это когда о нем судят не только по трубам, но и по тому, как выглядит двор после работ. Мы понимаем это и потому восстанавливаем покрытия не после, а вместе с основными работами – и следим за этим особенно строго, – рассказал заместитель генерального директора «Тепловой компании» Виталий Ткаченко.

Работы продолжатся, пока не восстановят все участки, затронутые ремонтом. Отопительный сезон в Омске, по данным компании, в целом проходит стабильно, специалисты продолжают плановые и аварийные работы по теплоснабжению и подаче горячей воды.

В июне мы писали, что в Омске капитально ремонтируют 9 участков тепловых сетей общей протяженностью 17,7 км – на улицах Мельничной, Сибирской, Олега Кошевого, Пацаева, Семипалатинской, Севастопольской, Химиков и проспекте Культуры, 20 лет РККА и 14-й Военный Городок, на это из бюджета потратят 320 млн рублей. Тогда же сообщалось, что в 2025 году «Тепловая компания» планирует отремонтировать 53 км изношенных сетей.