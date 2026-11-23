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В Омской области началась акция «Безопасный лед». Лед на водоемах региона только формируется, но рыбаки уже выходят на промысел, сообщили в МЧС России по Омской области.

По словам специалистов, более-менее крепкий лед пока есть только на «стоячих» водоемах в районах области, и то не везде, а на реках только начинаются зимние процессы. Открытых ледовых переправ в области пока нет.

– Хочется напомнить омичам, что лед еще слишком тонкий, чтобы на нем находиться, – сказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Омской области Семен Турков.

К разъяснительной работе среди населения привлекли более 1 280 специалистов: сотрудники МЧС, полиции, органов власти и добровольцы. Сформированы 58 профилактических и 366 патрульных групп, задействовано 158 единиц техники.

Особое внимание специалисты уделят местам выхода людей на лед, прежде всего участкам подледного лова рыбы. Планируется охватить более 850 таких точек и мест возможного выезда техники на водоемы. В районах водоемов устанавливают предупреждающие знаки. Акция проходит поэтапно в течение осенне-зимнего периода.