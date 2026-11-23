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Затяжная теплая погода без снега может помешать обустройству праздничной площадки «Зимнего Любинского». Об этом заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник рассказал в интервью Om1 Омск. По его словам, одних сцен и украшений для зимней атмосферы мало: для заливки катков и создания ледяных скульптур нужны устойчивые морозы и снег.

Чиновник отметил, что организаторам уже приходилось сталкиваться с подобными трудностями и вывозить снег из районов области в город.

– У нас были случаи, когда мы искали снег в муниципальных районах, чтобы привезти его в город. Поэтому, если мы хотим красивый «Зимний Любинский» с ледяными фигурами, с катками, с украшениями, то все-таки надо просить погоду дать нам мороз и снег, чтобы могли напилить кубы для ледяных фигур и насыпать снега под каток, – пояснил Колесник.

Напомним, что запуск проекта «Зимний Любинский» намечен на конец декабря. Основной локацией станет улица Музейная – там смонтируют сцену в форме гигантского новогоднего шара, оборудуют каток, горки, фотозоны и тематические декорации.

В ночь с 31 декабря на 1 января на Любинском проспекте пройдут новогодние гуляния, а часть событий примет Омская крепость.